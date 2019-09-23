الصحة المصرية تقدم الخدمات بالمجان لأكثر من 2مليون امرأة بمبادرة رئاسية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية التي تشمل التوعية والكشف لـ 2مليون و46 ألف و414 امرأة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار “100 مليون صحة”، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي، وذلك حتى مساء أمس الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تحويل 146 ألفًا و775 امراة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وذلك بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الاولى الـ9 والتي تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية).

ولفت مجاهد إلي أن محافظة القليوبية أكثر المحافظات تردداً بعدد 418 ألفًا و137امرأة تم فحصهن، مضيفاً أنه تم مد فترة المرحلة الأولى والتي كان من المقرر انتهاؤها آخر أغسطس الجاري، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لكل النساء اللاتي لم يتمكن من الحضور والفحص، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات المرحلة الأولى، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاماً.

وأضاف مجاهد أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقاً طبياً من السيدات، حيث إن الفرق التي ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك منذ انطلاق المبادرة بهدف الوقوف على الصعوبات التى واجهتها أثناء تنفيذ البرنامج وطرق التغلب عليها، والتدريب المستمر على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، بالإضافة إلى إطلاعهم على أحدث الأبحاث الخاصة بصحة المرأة، منوهاً إلى أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج، موضحاً أنه سيتم إطلاق المبادرة في محافظات المرحلة الثانية أول أكتوبر المقبل.