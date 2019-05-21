وزيرة الصحة تحضر افتتاح الدورة الـ 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

حضرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، يرافقها السفير علاء يوسف، رئيس البعثة الدائمة بجنيف، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، وعدد من شباب الأطباء المصريين، افتتاح الدورة الـ72 للجمعية العامة للصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية، جنيف، والتي بدأت اليوم وتستمر حتى الـ28 من شهر مايو الجاري، بمشاركة ممثلين عن 194 دولة أعضاء بالجمعية ومنظمات وهيئات دولية وجهات مانحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن الجلسة الأولى من المقرر أن تناقش عدة مواضيع من بينها التأهب لمواجهة طوارئ الصحة والاستجابة لها وتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية، والجولان، واستئصال شلل الأطفال، والجدري.

وأضاف أنه من المقرر أيضاً خلال الجلسة بحث سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإتاحة الأدوية واللقاحات والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وإنهاء السل والتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجانحة إضافةً إلى قضايا صحية أخرى منها الصحة وتغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات وضمان سلامة المرضى عبر مراقبة المياه والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية، والاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تترأس وزيرة الصحة والسكان، اليوم، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بهدف اتخاذ قرارات جادة بعد المناقشات والمداولات التي تمت باجتماع أمس.

وأضاف أنه من المنتظر أيضاً أن تلقي وزيرة الصحة والسكان الكلمة الموحدة لجامعة الدول العربية، بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وذلك بمقر الأمم بجنيف.