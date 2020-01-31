وزيرة الصحة تتابع ميدانيا خطة التأمين الطبي لاستقبال المصريين القادمين من الصين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزيرة الصحة: الوضع فى مصر مطمئن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد

تتابع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، ميدانيا، خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر صحى المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة “ووهان” الصينية، وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي “فترة حضانة المرض”.

وقال إن الوزيرة حرصت على التأكد من إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، كما أشرفت بنفسها على توزيعهم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وامداها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلي المستشفى، وذلك في إطار توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما راجعت وزيرة الصحة، ميدانيا، الاجراءات الوقائية لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، مؤكدة أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد ان الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الازمات و التى تعمل على مدار ال 24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقي تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد مجاهد ان الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس ” كورونا المستجد” ، مؤكدا على أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.