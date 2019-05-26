وزيرة الصحة : الانتهاء من فحص 36 ألفا و134 وافدين من غير المصريين بـ “100 مليون صحة”

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 36 ألفا و134 وافد من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي» “100 مليون صحة”، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكداً أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.

كما أكد ” مجاهد” أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس”سي” والكشف عن المراض غير السارية ” 100 مليون صحة” للمصريين، تم مد فترة عملها فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.

وقال إنه يمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.