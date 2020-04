وزيرة الصحة الاسبانية تجهش بالبكاء عند الإعلان عن ضحايا كورونا ..فيديو

(المستقلة)..في نهاية اجتماع ماراثوني بشأن الإعلان عن ضحايا “كوفيد-19” العاملين في قطاع الصحة، انهمرت دموع وزيرة الصحة الإسبانية، فيرونيكا كاسادو.

وتوقفت كاسادو عن قراءة الملاحظات الختامية للحظات، غير قادرة على الاستمرار، واعترفت أن الوباء العالمي قد “غيرنا جميعا”.

وكانت كاسادو على وشك تكريم المهنيين الصحيين الخمسة الذين أصبحوا ضحايا الفيروس في منطقة قشتالة وليون، شمال إسبانيا، لكنها فجأة توقفت معتذرة. وبعد جهد أكملت الوزيرة تلاوة أسماء الضحايا العاملين، واستمر الاجتماع المكثف والعاطفي لساعتين ونصف.

وحازت كاسادو على تصفيق من الزملاء والحاضرين في الاجتماع.

Spanish health official Verónica Casado was unable to hold back tears as she read out the names of medical staff who lost their lives during the #COVID19 battle. As of Apr 24, 20% of the medical staff in #Spain had been infected, reaching 37,103. pic.twitter.com/FdyHFVrpdk

— Global Times (@globaltimesnews) April 28, 2020