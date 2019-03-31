وزيرة الصحة: الإنتهاء من فحص 46.1 مليون مواطن بـ”100مليون صحة” منذ انطلاقها

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من “100مليون صحة” إنتهت من فحص 15.2 مليون مواطن

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 15 مليون و224 الف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: “100 مليون صحة”، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من “المبادرة الرئاسية”، في الـ27 محافظة وصل إلى 46 مليون و 183 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة مازالت تشهد منذ انطلاقها فى الأول مارس إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 134% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 مليون و 247 الاف و119 مواطن بنسبة تحقيق 155 % من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 مليون و 219 ألف مواطن، بنسبة تحقيق تخطت ال 154% من المستهدف اليومى، ثم محافظة الجيزة 3 مليون و251 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 2 مليون و 145 الف مواطن، ثم المنيا مليون و 971 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و 241 ألف و 367 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 149 ألفًا و 817 مواطنًا.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.