فريق طبي مصري لمسح وعلاج فيروس سي جنوب السودان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من “فيروس سي”..

وزيرة الصحة: إرسال فريق طبي مصري لمسح وعلاج فيروس سي إلي جنوب السودان

وزيرة الصحة: افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية بالعيادة المصرية ب”جوبا”

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال فريق طبي مصري، اليوم، إلي جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من “فيروس سي”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي سوف يفتتح أول وحدة فيروسات كبدية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وذلك بالعيادة المصرية ب”جوبا”، تحت شعار ” تحيا مصر أفريقيا”، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية.

وأضاف مجاهد أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الجانب السوداني على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية “١٠٠ مليون صحة” للقضاء على “فيروس سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، إلي جنوب السودان.

ولفت إلي أنه تم إرسال جرعات لعلاج “فيروس سي” مع الفريق الطبي المصري والذي تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وفي ذات السياق أشار مجاهد إلي أنه سيتم إرسال فريقا طبيا آخر إلي دولة تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين بدولة تشاد.