وزيرة السياحة المصرية تعقد لقاءا مع ممثلي كازاخستان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة اجتماعا مع ممثلين عن منظمى رحلات من السوق الكازاخى بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وذلك على هامش المشاركة فى الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى.

استعرضت الوزيرة خلال اللقاء نتائج المشاركة فى معرض كازاحستان الدولى للسياحة KITF الذى أقيم فى الفترة من 18-20 ابريل الجاري بمدينة الماطى بكازاخستان .

وأشارت الى أهمية السوق الكازاخى بالنسبة لمصر كأحد أهم الأسواق الواعدة ، وتم مناقشة عدد رحلات الطيران التى يتم تسيرها الى المقاصد السياحية المصرية.

من ناحيتهم أشار ممثلوا منظمى الرحلات الى أن عدد الرحلات السياحية من كازاخستان الى مصر حاليا يصل الى 19 رحلة سياحية تقريبا كل اسبوع، وأعربوا عن رغبتهم فى التعاون مع وزارة السياحة لتسيير مزيد من الرحلات الى مدينة شرم الشيخ والغردقة من مدينتي الماطى واستانا ، بالاضافة الى الطــــيران من مــــدن جـــديدة مثل مدينة (كاراجندا ) ، كما تم مناقشة الخطط الاعلانية المزمع تنفيذها فى السوق الكازاخى خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر ان معرض كازاحستان الدولى للسياحة KITF يعد من أهم المعارض التى يتم تنظيمها فى كازاخستان ، ويشارك فيه القائمين على صناعة السياحة والسفر من منظمى الرحلات ووكلاء السفر والسياحة، ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم والمكاتب السياحية الى جانب الإعلاميين السياحيين المتخصصين .

ويعتبر من أكبر المعارض التى تقام فى وسط اسيا، حيث يشترك فيه حوالى 450 عارض من 63 دولة حول العالم