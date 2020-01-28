وزيرة الثقافة تفتتح ندوة مناقشة كتاب بمعرض القاهرة

(المستقلة)..تفتتح وزيرة الثقافة المصرية ايناس عبد الدايم عصر الاثنين المقبل ندوة مناقشة كتاب النائبة الدكتورة هبة هجرس “التسويق الصعب العمالة والاعاقة فى مصر” ضمن سلسلة ندوات كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب .

وصدر كتاب “التسويق الصعب العمالة والاعاقة فى مصر ” مترجما من الانكليزية الى العربية عن المركز القومى للترجمة وهو اول دراسة بحثية علمية من نوعها فى مترجمات المكتبة العربية تبحث فى قضايا التعليم والتدريب والتأهيل وصولا للتشغيل لشرائح الاشخاص ذوى الاعاقة وتقديم حلول عملية لهذه المشكلة

واكدت هجرس ان حرص وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم على افتتاح ندوة مناقشة الكتاب ومن قبل ذلك تخصيص معرض القاهرة الدولى للكتاب لفعالية مهمة ضمن فعاليته لمناقشة الكتاب ياتى تاكيدا على ما تحظى به قضايا الاشخاص ذوى الاعاقة من اهتمام القيادة السياسية ويعكس حرص واعى من الحكومة المصرية على دعم مسار حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على حقوقهم

واشارت هجرس الى ان كتاب التسويق الصعب الاعاقة والعمالة فى مصر يناقش كيف اصبح الشخص ذوى الاعاقة سلعة يصعب تسويقها ويبحث فى اسباب ذلك كاشفا عن المستوى الذى وصل اليه حال تأهيل الاشخاص ذوى الاعاقة لسوق العمل ونوعية هذا التأهيل وما خلقه من فجوة واسعة بني ما يؤهل له الاشخاص ذوى الاعاقة وبين احتياجات سوق العمل والخلافات والاختلافات في المنظومة التشريعية الحاكمة للأشخاص ذوى الاعاقة قبل اصدار قانون رقم 10 لسنة 2018

يذكر ان الكاتبة هبة هجرس خبيرة دولية فى مجال الاعاقة عضو المجلسين القومى للمرأة و القومى للأشخاص ذوى الإعاقة و نشطة فى مجال حقوق ذوى الاعاقة وقضايا النوع الاجتماعى على المستويات القومية والاقليمية والدولية فعلى المستوى الدولى شاركت فى صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة التى صدرت عن الامم المتحدة ومثلت مصر لسنوات فى اجتماعات الامم المتحدة الخاصة بالإعاقة كذلك الاجتماعا التى ناقشت قضايا المرأة وعلى المستوى القومى ساعدت فى صياغة مسودة الدستور المصري 2014 حيث تضمن 11 مادة ضمنت حقوق عدة للأشخاص ذوى الاعاقة وتولت منصب الامين العام للمجلس القومى لشئون الاعاقة وهى عضو فى البرلمان المصرى حيث تقدمت باول قانون لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الى البرلمان واصدره رئيس الجمهورية برقم 10 لسنة 2018.