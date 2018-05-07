وزيرة الثقافة تشهد عرض الساعة الاخيرة

المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي

وسط حضور جماهيرى وإعلامى كبير شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ليلة أمس الأحد العرض المسرحى ” الساعة الأخيرة “، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنانة معتزة صلاح عبد الصبور والفنان شريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين الإعلاميين ، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة فى الساعة التاسعة مساء.

يتناول العرض الساعة الأخيرة في حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما والمعاناة النفسية التي مر بها نتيجة ضربه المدينة اليابانية بأول قنبلة نووية في التاريخ.و هو النص الفائز بجائزة أفضل نص مسرحي بجائزة ساويرس الثقافية لعام ٢٠١٧.

” الساعة الأخيرة” من إنتاج فرقة مسرح الغد ، من تأليف عيسى جمال الدين بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي، بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى، و من إخراج ناصر عبد المنعم.