وزيرة الثقافة المصرية تفتتح معرض دسوق الخامس للكتاب

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ظهراليوم فعاليات معرض دسوق الخامس للكتاب المقام بحديقة مجلس مدينة دسوق وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وأهالي المدينة والتي تستمر حتى 30 ابريل الجاري ويشارك فيها 31 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 الف كتاب ويصاحبها 22 فعالية ثقافية وفنية . قدمت وزير الثقافة التهنئة لاهالى المحافظة باقامة هذا الحدث الهام مؤكدة ان المعرض الخامس للكتاب بدسوق يعكس الخطوات الجادة التى تهدف الى تحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير فى مختلف ارجاء الوطن مشيرة ان الفعاليات تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية التى تنتج حراكاً ثقافيا بناءً ينهض بالفكر ويؤثر ايجاباً على محاور التنمية المرجوة .. وقالت انه يجري حالياً الاعداد لاقامة معارض للكتاب فى جميع المحافظات وكذلك التنسيق مع رؤساء الجامعات لتزويد المكتبات التابعة لهم بإصدارات وزارة الثقافة . وكان الافتتاح قد بدأ بعرض لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بعده تفقدت وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ أجنحة المعرض وتبادلا الدروع التذكارية للوزارة والمحافظة كما كرم الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب اللجنة المنسقة للمعرض بإهدائهم شهادات التقدير والميداليات التذكارية ثم قدم أطفال مدرسة دسوق الرسمية للغات أوبريت ” في حب مصر” حيث ظهر مجموعة من الاطفال مرتدين علم مصر واخرين يرتدون زي القوات المسلحة المصرية ليلقى احدهم عدد من قصائد شهيد القوات المسلحة أحمد منسي ويتشارك الجميع فى اداء نشيد الصاعقة المصرية ” قالوا ايه علينا دولا ” وسط أعجاب وتصفيق الحضور . بعدها تفقدا عبد الدايم ونصر قصر ثقافة دسوق تمهيدا لإفتتاحه ليكون منارة ومركزا ثقافيا لأهالي المدينة وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .. واشادت وزير الثقافة بتعاون محافظ كفر الشيخ وجهوده لتذليل الكثير من العقبات مؤكدة اعداد برنامج ثقافى وفنى متميز ومتنوع يحتضنه المسرح الذي يتسع لـ 500 مشاهد وتم تجهيزه بشكل مناسب لتقديم كافة انواع العروض بالاضافة الى فصول لرعاية المواهب وتنميتها .