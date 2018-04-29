وزيرة الثقافة المصرية تطلق عروض المسرح في الأقاليم

المستقلة – وليد الرمالي – القاهرة

تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عرض قواعد العشق الاربعون من انتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح وذلك مساء الاحد 29 ابريل بقصر ثقافة الفيوم .

تقول وزير الثقافة ان اقامة العرض بقصر ثقافة الفيوم يأتي نتاجاً للتعاون بين قطاعات الوزارة المختلفة وفي إطار الخطة الهادفة الى الوصول بفن المسرح الى كل اقاليم مصر باعتباره احد الوسائل التنويرية الفعالة .. واضافت ان عرض قواعد العشق الاربعون احد اهم عروض البيت الفنى للمسرح وشارك فى عدة مهرجانات محلية ودولية منها البحرين الدولي للموسيقي في دورته الـ 26 ، القومى للمسرح المصري في دورته العاشرة وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً كما تم تقديمه بالأقصر وبجامعة القاهرة ضمن مبادرة “قوافل التنوير – المسرح بين ايديك” خلال الفترة السابقة .

يذكر أن العرض المسرحي ” قواعد العشق الاربعون ” عن رواية شهيرة للكاتبة التركية إليف شافاق وعدة مصادر اخري ، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم ، شارك في الكتابة ياسمين امام وخيري الفخراني ، موسيقي والحان محمد حسني ، ديكور مصطفي حامد ، ازياء مها عبد الرحمن ، إضاءة إبراهيم الفرن ، بطولة بهاء ثروت ، عزت زين ، فوزية ، أميرة أبو زيد ، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي ومن إخراج عادل حسان