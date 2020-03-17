وزيرة التربية تنفي منعها من السفر وعلاقتها بما ذكرته بعض المواقع

( المستقلة) …. نفت وزارة التربية ماتناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عن اصدار هيئة النزاهة اي قرارات تتعلق بوزيرة التربية سها خليل العلي بك او منعها من السفر بسبب علاقتها بما ذكرته تلك المواقع.

ونقل بيان للوزارة عن العلي بك وتلقته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء نفيها “هذه الاخبار جملة وتفصيلاً “.

وكانت وثيقة منسوبة الى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال، افادت بصدور مذكرة قبض بحق وزير التربية سها علي بيك.( النهاية)