وزيرة التربية تلغي إجراءات الكفالة للمحالين على التقاعد من كوادر نينوى

المستقلة ….وجهت وزيرة التربية سها خليل العلي، بإلغاء إجراءات الكفالة والتعهد للمحالين على التقاعد من كوادر التربية نينوى

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، إن “الوزيرة وجهت بإلغاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمحالين على التقاعد ضمن ملاك تربية محافظة نينوى فقط والمتمثلة بتقديم الكفالة والتعهد”.

وأضاف البيان أن “هذه الخطوة تأتي تثميناً وتقديراً للجهود المبذولة من قبل كوادر تربية نينوى خلال سنوات مسيرتهم التربوية والتعليمية وتقديمهم الخدمة لأبناء بلدنا الحبيب”.