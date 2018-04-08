وزيرة الاعمار توجه بالتدقيق في مشروع مجاري الحسينية

(المستقلة).. أمرت وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتشكيل لجنة من عدد من خبراء الوزارة بأختصاص مشاريع المجاري والطرق والفحوصات المختبرية لتدقيق مدى مطابقة الفقرات المنفذة لمشروع مجاري الحسينية للمواصفات القياسية بالاضافة للاشراف المباشر على تنفيذ فقرات هذا المشروع

ووجهت الوزيرة بدعم دائرة المهندس المقيم بكادر متخصص من تشكيلات الوزارة لضمان السيطرة النوعية ومراقبة العمل وحسن التنفيذ .

كما اوعزت الى مكتب المفتش العام بأجراء تحقيق بعقد المشروع وجميع وثائقه ومدى مطابقة فقراته المواصفات القياسية والتحقيق بجميع اجراءات الموافقة على تنفيذ المشروع وتحديد المقصرين .