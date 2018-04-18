وزيرةالاسكان تناقش الية منح قروض الأراضي وقروض لعوائل الشهداء والمتوفين

(المستقلة)… وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق الاسكان للعام الجاري 2018

ترأست وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة آن نافع اوسي الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق الإسكان للعام الجاري 2018 في مقر الوزارة , بجضور الوكيل الاداري للوزارة ومدير عام الصندوق والسادة الاعضاء من ممثلي الوزارات والجهات المعنية

وذكرت الوزير انه تم اثناء الاجتماع عرض ودراسة الفقرات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال ووضع الحلول لها وأهمها (مناقشة التعليمات التي تخص عمل الصندوق والية منح القروض لقطع الاراضي المشاعة وصلاحيات رئيس مجلس الامناء وتفعيل مهام وعمل الصندوق وتسهيل اجراءاته بما يخدم مصلحة المواطن )

واوضحت الوزير انه تم مناقشة الية منح القروض للاراضي المشاعة وكذلك تسهيل اجراءات الموافقة على منح القروض لعوائل الشهداء والمتوفين فضلا عن اعداد دراسة لمنحح القروض الخاصة لاعادة اعمار الودات السكنية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق المحررة والعمل على دعم عمل الصندوق فيما يخص إقراض المواطنين من خلال تمويله من قبل البنك المركزي

واشادت الوزير بالجهود التي يقدمها صندوق الاسكان التابع للوزارة وسعيه في سبيل توفير سكن لائق للمواطنين من خلال القروض التي يتم منحها وفق الضوابط والتعليمات , مؤكدة على اهمية توضيح كل القوانين والتعليمات الخاصة بقروض الصندوق والية منح القروض لقطع الاراضي السكنية , والتي لها علاقة بحياة المواطنين لإطلاعهم على هذه التعليمات .

يذكر ان مجلس امناء دائرة صندوق الاسكان يضم في عضويته ممثلين عن (وزارة المالية ,وزارة التخطيط ,امانة بغداد , دائرة التسجيل العقاري , صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة) .(النهاية)