وزراء مصر وإثيوبيا والسودان يجددون التزامهم بإبرام اتفاق بشأن سد النهضة

(المستقلة) ممدوح بليغ/ قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم، أكدوا مجددا أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة الشعوب في الدول الثلاث والتزامهم المشترك بإبرام اتفاق بشأن سد النهضة، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء أمس الخميس، أن الوزراء استعرضوا خلال اجتماعهم في العاصمة واشنطن التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد.

وحضر الاجتماع الذي استمر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بصفتهم مراقبين.

وقال منوشن بحسب البيان، إن الولايات المتحدة وافقت وبدعم فني من البنك الدولي على تسهيل إعداد الاتفاقية النهائية لمفاوضات سد النهضة لينظر فيها وزراء الدول الثلاث لإبرامها بحلول نهاية الشهر الجاري.