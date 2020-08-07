وزراء النفط العرب يتفقون على تنفيذ اتفاق أوبك+ لاعادة التوازن للسوق

المستقلة / متابعة /- اتفق وزراء النفط في اتصال مشترك، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية.

وجرى اتصال هاتفي مشترك، اليوم، بين إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، و سهيل بن محمد المزروعي؛ وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و خالد علي الفاضل؛ وزير النفط في دولة الكويت، ومحمد بن خليفة آل خليفة؛ وزير النفط في مملكة البحرين، ومحمد بن حمد الرمحي؛ وزير الطاقة في سلطنة عمان.

وقد استعرض الوزراء، في اتصالهم، التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وأشار الوزراء في نهاية الاتصال المشترك إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء، مجدداً، التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور حزيران و تموز وآب، بالتعويض عن تلك الكميات.

وقد أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية أوبك بلس.

وأكّد الوزراء، مُجدداً، أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.