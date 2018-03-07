وزراء الخارجية العرب يبحثون التدخل التركي في العراق

(المستقلة) … تنطلق في مقر جامعة الدول العربية، hgd,l الأربعاء، اجتماعات الدورة 149 لمجلس وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تتناول مناقشة الصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى التدخل التركي في العراق.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر دبلوماسي عربي، قوله، اليوم (7 آذار 2018)، ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في مقر الجامعة، لبحث سبل اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، إلى جانب دعم العراق ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى دعم الإيزيديات المختطفات لدى التنظيم.

كما سيتناول الاجتماع تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (148 – 149)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلبها.

وسيناقش أيضا سبل مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي في القارة الأفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن وزراء الخارجية العرب بدأوا في التوافد إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 149 لمجلس وزراء الخارجية العرب.