وزراء الاردن يتبرعون برواتبهم لمواجهة كورونا في مارس 29, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة / وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز، تبرعوا برواتبهم للشهر الحالي، لمواجهة فيروس كورونا. وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزراء تبرعوا برواتبهم كاملة وليس جزءا منها. شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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