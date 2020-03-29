وزراء الاردن يتبرعون برواتبهم لمواجهة كورونا

المستقلة / وزراء حكومة الدكتور عمر الرزاز، تبرعوا برواتبهم للشهر الحالي، لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزراء تبرعوا برواتبهم كاملة وليس جزءا منها.

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