وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ تعلن ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي

(المستقلة) … اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الثلاثاء، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019، فيما دﻋﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المهني ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻻﻛﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ بالمعاهد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع المقبل.

وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان “ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ اﺷﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح”، مبينا اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺪاد اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ الناجحين وارﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)”.

اﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، الثلاثاء، ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019، فيما دﻋﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ المهني ﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ ﻻﻛﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ بالمعاهد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﺳﺒﻮع المقبل.

وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان “ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ اﺷﺮت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ المتوسطة واﻻﻋﺪادﻳﺔ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح”، مبينا اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺪاد اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ الناجحين وارﺳﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ (2019-2020)”.