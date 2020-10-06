وزارة الهجرة : شمول النساء النازحات برواتب شبكة الحماية الاجتماعية

المستقلة / – اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، شمول النساء النازحات برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهانكير في تصريح لجريدة الصباح تابعته المستقلة، اليوم الثلاثاء , ان وزارته وبالتنسيق مع وزارة العمل تسجل النساء النازحات في المخيمات من اجل اعداد احصائية بهن، مؤكدا ارسال فرق ميدانية لمخيمات النازحين في قضاءي النهروان وابي غريب في أطراف بغداد ومخيمات اخرى ببقية المناطق لتسجيلهن ضمن قاعدة بيانات الشمول برواتب شبكة الحماية.

واشار في السياق نفسه الى انه تم توفير احتياجاتهن وحل المشكلات التي تواجههن وتسهيل المتطلبات الضرورية لعودتهن إلى مناطقهن الأصلية، منوها بأن الجولة تضمنت اجراء مسح ميداني للنساء النازحات وللأطفال المرضى الذين تعمل الوزارة على دعمهم بالتعاون مع وزارة الصحة