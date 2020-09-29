وزارة الهجرة ستطلق منحة الطوارىء والبالغة مليون و500 الف

المستقلة / – اعلنت وزارة الـهـجـرة والمـهـجـريـن، عزمها اطلاق الوجبة الثامنة لمنحة الطوارئ خـلال الايــام القليلة المقبلة والبالغة مليونا و500 ألف دينار.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بــالــوزارة عـلـي عـبـاس جـهـاكـيـر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “على الاسر المشمولة ضمن الاسماء التي ستنشر على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين الخاصة باصدار الـبـطـاقـة الـذكـيـة، تسلم منحهم عند انطلاقها قريباً”.

واشــــار الـــى انـــه “تــم الـتـنـسـيـق مـع الجهات المعنية لتحويل المبالغ، وتمت الموافقة على تحويلها قريباً لغرض تـوزيـعـهـا بــين المـشـمـولـين بـحـسـب اسـبـقـيـة تـسـجـيـلـهـم ضـمـن قـاعـدة بيانات العائدين”.