وزارة الهجرة: توعية نحو 1725 من الشباب والأمهات والقصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالفترة الماضية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

السفيرة نبيلة مكرم: نستهدف توعية الأم بمخاطر الهجرة غير الشرعية كونها المؤثر الأساسي في الأسرة

د. صابر سليمان: إطلاق برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية يأتي في إطار التنمية المجتمعية والحضرية للمناطق العشوائية

وائل فراج: نعمل على التعريف بسبل الهجرة الآمنة وريادة الأعمال في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا

في إطار العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية في عدد من المحافظات، فقد وضعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن أولوياتها الملحة ضرورة توعية الأمهات والأطفال من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وكذلك الترويج لفرص ريادة الأعمال والتنمية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري “وحدة التنمية المستدامة مصر 2030”.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الأم والطفل هما أساس التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من منطلق أن الأم هي الركن الأساسي لغرس قيم الانتماء ورعاية الأسرة والحفاظ على كيانها، فضلا عن ضرورة احتواء أطفالنا وحمايتهم من الأفكار التي تهدف للنيل منهم في هذه المرحلة العمرية بتشجيعهم على الهجرة غير الشرعية.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن إطلاق برامج توعية الأمهات والأطفال تجاه مخاطر الهجرة غير الشرعية، يأتي أيضًا من منطلق الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضرية في المناطق العشوائية في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التخطيط.

من جانبه، قال وائل فراج، مسئول ملف الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إن الوزارة قدمت العديد من برامج التوعية وفق بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري “وحدة التنمية المستدامة مصر 2030 “، وذلك من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية في قرى محافظات ” قنا – الأقصر – بني سويف “، وبناء على التقارير التي اعتمدتها الوزارة في دراستها لتحديد العوامل المؤثرة في قرارات الهجرة غير الشرعية للشباب.

وأضاف فراج أن وزارة الهجرة نفذت عددًا من برامج التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وريادة الأعمال والتنمية الشاملة للشباب من الفئات المستهدفة من سن 15 إلى 35 سنة في محافظات “قنا والأقصر وبني سويف”، حيث تم توعية عدد 1725 من الشباب والأمهات والقصر في مراحل عمرية مختلفة وتعريفهم بسبل الهجرة وفرص العمل المتنوعة بالمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في أنحاء الجمهورية وكيفية الالتحاق بها.