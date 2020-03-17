وزارة الهجرة تطلق الدفعة السادسة من منحة العائدين من النزوح الطاريء
(المستقلة)..اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم اطلاقها صرف منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار لدفعة جديدة من العوائل العائدة من النزوح الطاريء عبر منافذ البطاقة الاليكترونية ( كي كارد ).
وقالت مدير دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة ايمان ناجي هندي إن “الوزارة اطلقت منحة العودة للدفعة السادسة للاسر العائدة من النزوح الطاريء ” ، مضيفة أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة ، لافتة الى انه سيتم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة وتشمل الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد .
واشارت هندي الى ان اطلاق المنح المالية للاسر النازحة تاتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم ولفت الانتباه لظروفهم الحرجة .
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