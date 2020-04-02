وزارة الهجرة تشكل خلية أزمة لتامين احتياجات النازحين في المخيمات

(المستقلة)..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تشكيل خلية أزمة لتقديم الاحتياجات والمستلزمات للاسر النازحة في المخيمات وزيادة الوعي الصحي لهم للوقاية من فيروس كورونا والاسراع بتامين جميع الاحتياجات اللازمة من مواد غذائية وصحية وعينية ومنزلية للمخيمات بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس إن ” الوزارة شكلت خلية الأزمة لتمارس عملها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الَمعنية لتقديم الدعم للعوائل النازحة والقيام بحملات تعفير وتعقيم جميع مخيمات النازحين، فضلا عن القيام بحملات توعوية عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه إلى جانب حملات توزيع المواد المعمقة والكمامات لتلك العوائل ” .

وأشار عباس إلى ” ان الخلية المشكلة في الوزارة بدأت اجتماعاتها المكثفة بشكل يومي لمتابعة اوضاع النازحين في المخيمات ووضع خطة عمل تنفيذية بالتنسيق مع خلية الازمة المركزية ​ ومع الجهات المعنية لتلبية احتياجات النازحين بشكل فوري “.