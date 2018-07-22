وزارة الهجرة تختتم معسكر الجيل الثاني والثالث بشرم الشيخ

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج في شرم الشيخ يختتم فاعلياته

وزيرة الهجرة تشهد أنشطة ومنافسات رياضية وتوزع ميداليات وجوائز على الفائزين

السفيرة نبيلة مكرم تختتم فاعليات المعسكر بهتاف “تحيا مصر”

في ختام فاعليات معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج في شرم الشيخ.. شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدة أنشطة ومنافسات رياضية ضمن برنامج المعسكر في مدينة شرم الشيخ.

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم مع الأطفال والشباب المشاركين في تلك الأنشطة والمنافسات، والذين أعربوا عن سعادتهم وامتنانهم بالمشاركة في هذا المعسكر، مؤكدين أنهم استفادوا منه كثيرا وتعلموا المزيد من القيم أبرزها الشجاعة والتعاون والإيجابية والتحلي بروح الفريق الواحد والأسرة الواحدة.

وفي ختام المنافسات الرياضية، تم إعلان أسماء الفائزين وقامت وزيرة الهجرة بتوزيع الميداليات والجوائز عليهم وسط حالة من الفرح والسعادة الغامرة.

وحرصت الوزيرة في الختام على التقاط صورة جماعية تذكارية مع المشاركين بالمعسكر ومن بينهم أبناء الشهداء، وكذلك مع فريق شركة ويل سبرينج المنظمة للمعسكر، وعقب التقاط الصور اختتمت وزيرة الهجرة الفاعليات بهتاف “تحيا مصر”.

وجدير بالذكر أن هذا المعسكر شارك فيه أبناء الشهداء وعدد كبير من الأجيال الثاني والثالث والرابع من أبناء المصريين المقيمين بالخارج وخاصة من أمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا والإمارات والكويت والبحرين والسعودية، وجاء تنظيم المعسكر في إطار حرص وزارة الهجرة على ربط هؤلاء الأبناء بمصر، وتعليمهم القيم المصرية الأصيلة وصد ما قد يتعرضون له من بث مفاهيم غريبة وسلبية.