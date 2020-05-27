وزارة الهجرة تؤكد سلامة النازحين في مخيم حسن شام من كورونا

(المستقلة)..كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مخيم حسن شام للنازحين (٣٧ كم ) شرقي الموصل ما أثار مخاوف من أن تفشي المرض قد يدمر نظام الرعاية الصحية داخل المخيم .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، عند زيارته المخيم، اليوم الاربعاء ، بالتعاون مع وزارة الصحة تم فحص 95 نازحا في المخيم نفسه من الملامسين للنازح المصاب واخذ عينات ومسحات لهم .

وأكد جهاكير ان ” نتائج المسحات للملامسين ظهرت جميعها سالبة ” ، داعيا في الوقت ذاته إلى توجيه نداء إلى مديريات الدفاع المدني ووزارة الصحة الإيعاز بحملة تعقيم شاملة في المخيمات لحماية النازحين والحفاظ على حياتهم .

كما وجه جميع ادارات فروع الوزارة في المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الوقائية ووضع خطط لنشر التوعية الصحية بين النازحين خصوصا ساكني المخيمات .