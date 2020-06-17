وزارة النقل توضح حقيقة إصابة وزيرها بفيروس كورونا

( المستقلة)… أصدرت وزارة النقل العراقية توضيحاً بشأن أنباء تناقلتها بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية حول إصابة الوزير ناصر بندر الشبلي بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

وأكدت مديرة اعلام الوزارة فطومة الموسوي في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاربعاء ، “نفيها القاطع لتلك الاخبار، مبينة ان “الوزير يتمتع بصحة جيدة ويمارس اعماله بشكل يومي”.

لكن الموسوي اكدت إصابة احد افراد عائلة الوزير بالفيروس، وإنه يتلقى العلاج في الحجر الصحي، مشيرة إلى ان ”الوزير الشبلي معافى بشكل كامل وصحته جيدة جداً”.( النهاية)