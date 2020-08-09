وزارة النقل : تعلن تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت بغداد اليوم

(المستقلة)… اعلنت وزارة النقل عن تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت بغداد اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم الاحد عند الساعة (12:16:19) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في ايران منطقة كيلان وتبعد (23) كم جنوب شرقي قضاء خانقين ديالى”.

واضافت ان “قوتها بلغت (5،1) درجة على مقياس رختر وتبعد(23) كم جنوب شرق مدينة قضاء خانقين محافظة ديالى”، مشيرة الى انه “تم الشعور قوي بها من قبل المواطنين في خانقين كما شعر فيها المواطنين في بغداد بشكل خفيف”.

ودعا البيان المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”. (النهاية)