وزارة النفط : طرح استثمارات في مجال النفط والغاز امام الشركات السعودية

اكدت وزارة النفط :” ان العمل جار لطرح استثمارات في مجال النفط والغاز في العراق امام الشركات السعودية، ومنها الاستثمار في مجال تطوير حقول الغاز، وكذلك الاستثمار في استكشاف الغاز في المناطق الغربية “.

وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة) اليوم السبت :” ان هناك حقولا تحت الاستكشاف وسيكون الاستثمار متاحا بنظام الشراكة او الاستثمار الكامل”.

واوضح :” ان حجم الاحتياطي العراقي من الغاز يبلغ 132 تريليون قدم مكعب قياسي، منها 30 في المائة وهي حقول الغاز غير المصاحب ، مطروحة للاستثمار”.

واضاف وكيل وزارة النفط :” ان المجلس التنسيقي السعودي العراقي اتخذ خطوات مهمة في مجال تطوير العلاقات السعودية العراقية، ومن ابرزها الخطوات المتخذة في مجال الاستثمارات خصوصا في مجال النفط والغاز”.