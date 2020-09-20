وزارة النفط تعلن صدور أوامر وزارية تتضمن تغييرات بمناصب رفيعة

المستقلة/- أعلنت وزارة النفط العراقية عن صدور أوامر وزارية تتضمن تغييرات بمناصب رفيعة.

وبحسب الإعلام الحكومي الرسمي، فأنه “تقرر تكليف معاون مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عباس بمهام تسيير اعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها”.

وتضمنت الأوامر أيضا “نقل باسم محمد خضير مدير عام شركة الحفر العراقية الى منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير في مركز الوزارة، ونقل علي وارد حمود مدير عام التدريب والتطوير في الوزارة الى منصب مدير عام الدائرة الفنية”.

كما أشارت الوزارة إلى “نقل باسم عبدالكريم ناصر معاون مدير عام شركة نفط البصرة الى منصب مدير عام شركة الحفر العراقية”.

وكانت وزارة النفط العراقية نفت أول أمس الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود اعفاءات في بعض المناصب او الادارات القيادية لبعض الشركات النفطية. (النهاية)