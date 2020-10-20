وزارة النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 4

المستقلة / – أعلنت وزارة النفط، اطلاق البطاقة الوقودية رقم 4، داعية المواطنين الى تسلم حصتهم.

وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء: إننا “ندعو المواطنين في بغداد إلى مراجعة المنافذ التوزيعية في محطات تعبئة الوقود واعتباراً من اليوم لتسلم حصتهم المقررة من مادة النفط الأبيض.

وأشار إلى أن “الشركة أطلقت البطاقة الوقودية رقم 4 وبواقع 100 لتر من النفط بسعر 15 ألف دينار”.

وأكد طالب، “حرص الشركة على تحقيق انسيابية عالية وعدالة في حصول المواطنين على مادة النفط الأبيض وفق البطاقة الوقودية”، لافتاً إلى أن “الشركة ستباشر بإطلاق البطاقات الأخرى تباعاً، وفق خطة وجدول تم إعداده للموسم الشتوي”.