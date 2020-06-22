وزارة النفط تؤهل بنايتين لاستقبال المشمولين بالحجر الصحي في البصرة

المستقلة … أعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، مباشرة الوزارة بأجراءات تأهيل بنايتين في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة لاستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي.

وقال عبد الجبار، في بيان تلقته المستقلة، ان “الوزارة باشرت بأجراءات تأهيل بنايتين في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة لاستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي”.

واضاف، أن “هذه المبادرة جاءت أستجابة لطلب محافظ البصرة ، بعد أزدياد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد، وستقوم الوزارة بتأهيل وتجهيز وتأثيث هذه الأبنية بالمستلزمات الضرورية وبصورة عاجلة ، وبالتنسيق مع أدارة المحافظة وخلية الأزمة والجهات الصحية”.

وأشار عبد الجبار، الى “قيام الوزارة في وقت سابق الانتهاء من تأهيل شامل لثلاثة أبنية بالمدينة الرياضية لنفس الغرض وعلى نفقة صندوق المنافع الاجتماعية ومباشرتها بأستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي”.

من جهة أخرى، “أفصح وزير النفط عن تخصيص مبلغ (100 الف دولار ) لدعم التعليم الالكتروني في جامعة البصرة، مؤكداً على ضرورة دعم القطاع العلمي وخصوصاً في هذه الظروف المعقدة والصعبة بسبب خطورة أنتشار جائحة كورونا المستجد، والذي تعذر على الطلبة الوصول الى مقاعد الدراسة، والتعويض عنها بالتعليم الالكتروني أو عن بعد، وذلك تطبيقاً لتعليمات خلية الازمة، فضلاً عن حماية طلبتنا والهيئات التدريسية والعلمية”.

وكانت وزارة النفط، قد خصصت في وقت سابق، مبلغ (2 مليون و500 الف دولار ) لدعم القطاع الصحي وخلية الازمة في محافظة البصرة .