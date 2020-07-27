وزارة النفط تؤكد عدم وجود أزمة في مادة البنزين في عموم البلاد

المستقلة … أكدت وزارة النفط، عدم وجود أزمة في مادة البنزين في عموم البلاد، فيما عزت إغلاق بعض محطات الوقود إلى الصيانة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي تابعته المستقلةاليوم الاثنين , إن “الوزارة تستغل حظر التجوال في الوقت الراهن لاجراء صيانة لعدد من محطات الوقود”، مشيراً إلى “عدم وجود أزمة في مادة البنزين كما يروج البعض على صفحات التواصل الاجتماعي”.

وأشار جهاد إلى أن “الوزارة تتابع المحطات بشكل دوري، ومعالجة أي نقص لمختلف انواع المشتقات النفطية رغم ظروف حظر التجوال وتأخر وصول البواخر”.

وأضاف الناطق باسم وزارة النفط أن “المواطن لم يلمس أي ازمة، سواء بالغاز السائل، أو النفط والبنزين، ومازال الباعة المتجولون يمارسون عملهم في الاحياء لتوزيع الغاز السائل وهذا ما لمسه الجميع خلال فترة الحظر”.

وأشار جهاد إلى “وجود ما لا يقل عن خمسين محطة حكومية يقابلها اضعاف هذا العدد من المحطات الاهلية تقدم خدماتها للمواطنين وجميعها تعمل وفق الساعات المحددة للحظر، وتبدأ من ساعات الصباح الباكر حتى انتهاء وقت الحظر”.