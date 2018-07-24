وزارة النفط العراقية تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية خلال حزيران الماضي

(المستقلة) …. اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليونا و (640) الفا و(161) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(263 ) مليونا و(555) الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك”.

وأضاف ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (68،758) دولاراً”، مشيرا الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.