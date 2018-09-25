وزارة النفط : الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر آب الماضي

(المستقلة) … أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن الاحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان، اليوم، 25 أيلول، إنه بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو”،فان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق شهدت ارتفاعا من حيث الكميات المصدرة والإيرادات المالية المتحققة مقارنة بالفترة الماضية.

وأضاف ان الكميات المصدرة بلغت 111 مليونا و61 الف برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و735 مليونا و 548 الف دولار، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.

واوضح جهاد، ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69,651 دولارا، مشيرا الى ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئا لبصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج”.

جدير بالذكر ان العراق يصدر في الوقت الحالي النفط الخام من الموانىء الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات الشماليةفي حقول كركوك.