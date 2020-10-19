وزارة الموارد المائية تنجز مشروعين ستراتيجيين

المستقلة/ – أنجزت شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية مشروعين ستراتيجيين ضمن محافظتين وبكلفة قاربت 11 مليار دينار.

وقال مدير عام الشركة المهندس مصطفى عبد الحسن كريم بتصريح لصحيفة لـ”الصباح”: ان المشروع الاول الواقع ضمن قضاء الموفقية في محافظة واسط، تضمن اعمال حفريات لمبزل بطول عشرة الاف متر، وانشاء جسر سيارات كونكريتي، و12 عبارة فلاحية، وقنطرتين صندوقيتين وتحويلة طريق مبلطة بطول 600 متر، مبينا ان كلفة المشروع تجاوزت عشرة مليارات دينار .

وفي السياق نفسه ذكر ان المشروع الاخر الذي تم انجازه بمحافظة ذي قار، تضمن انشاء قنطرة صندوقية، وجسر للمشاة على مبزل شرق الغراف وكذلك رفع القطع الترابية وتسليك المبازل بالإضافة الى أعمال الحفريات والتكسية الحجرية، بكلفة 712 مليون دينار.