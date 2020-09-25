وزارة المالية : كوردستان ردت على نسخة مشوهة وغير دقيقة من مقابلة الوزير

المستقلة/- أعلنت وزارة المالية العراقية تعليقاً على بيان حكومة إقليم كوردستان يوم امس الخميس أن حكومة الإقليم ردت على نسخة مشوهة وغير دقيقة من مقابلة الوزير.

قال بيان لمكتب وزير المالية وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “الوزارة أحاطت بالبيان الصحفي الصادر عن حكومة إقليم كوردستان تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخراً مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية”.

وأضاف أنه “من الواضح أن حكومة إقليم كوردستان ردت للأسف على نسخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة، واستخلصت استنتاجات خاطئة”،

وأوضح البيان أن “المقابلة الكاملة متاحة على موقع يوتيوب. ستجد حكومة إقليم كردستان أن التعليقات المنسوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح”.

وأصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، بياناً يوم امس الخميس نفت فيه باسم الحكومة “الادعاءات الأخيرة” من قبل وزير المالية العراقي حول تهريب النفط.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “هذه الادعاءات لا أساس لها وهي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها”.

وأضافت أن “الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت”، داعيةً إلى “أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة”.

وحول تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك بلس، أوضحت أن “حكومة إقليم كوردستان خفّضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق”.

ولفتت إلى أن “حكومة إقليم كوردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسوولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز”.

وكانت وسائل إعلام، نقلت عن وزير المالية العراقي، علي علاوي، قوله في تصريح صحفي إن “إقليم كوردستان سبب رئيسي لعدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص بحسب اتفاق أوبك بلس”، مضيفاً أن الإقليم “اصبح مصدراً لتهريب النفط وينتج يوميا ما بين 450 الى 470 الف برميل من النفط الخام، لكن لا يوجد معلومات دقيقة حول كمية النفط المهرب، لان هناك تهريبا للنفط من بعض الحقول حيث يتم تحميلها عبر الصهاريج الحوضية وتوجيهها الى امكان معينة، دون معرفة الكميات”، بحسب التصريح المنسوب إليه. (النهاية)