وزارة المالية تنفي صدور مذكرة اعتقال بحق طيف سامي

المستقلة /- اصدر المكتب الإعلامي لوزير المالية ، توضيحا حول الاخبار المتداولة بشأن اعتقال وكيل الوزارة ومدير عام دائرة الموزانة طيف سامي.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء ، ان ” وزارة المالية تنفي مانشرته بعض وسائل الإعلام من خبر مفاده صدور مذكرة اعتقال بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحق وكيل الوزارة وكالة ومدير عام دائرة الموازنة طيف سامي”.

واكدت الوزارة ان “الوكيل طيف سامي مازالت مستمرة بعملها في الوزارة وعلى الوكالات الإعلامية توخي الدقة في نشر هكذا أخبار مغرضة”.