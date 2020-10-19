وزارة الكهرباء مستمرة برفع التجاوزات على الشكبة

المستقلة/ – رفعت ملاكات كهرباء بغداد التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية وتمكنت من اعادة تأهيل 20 محولة بسعات مختلفة، فيما انهت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية أعمال تبديل البرج الطارئ (327) داخل معهد النفط في بيجي.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي لـ صحيفة ”الصباح” :ان اعمال رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية تمت على مغذيات ( 2و3 و 5) امين ضمن محلتي (733، 741)، حيث تمت مصادرة الأسلاك المتجاوزة من قبل اصحاب المولدات الأهلية واخذ تعهدات قانونية بعدم تكرار التجاوز وترويج معاملة ايصال تيار كهربائي اصولي مع نصب مقاييس حسب الحمولة.

واضاف ان الملاكات تمكنت ايضا خلال الايام القليلة الماضية من اصلاح واعادة تاهيل 20 محولة بسعات مختلفة 16 منها بسعة (400 كي.في) و4 بسعة (250 كي .في) وتم توزيعها بين قطاعات الامين والبلديات والعبيدي والحسينية والبنوك، حيث استمر العمل لساعات متاخرة مساء لغرض نصبها واعادتها للعمل خدمة للصالح العام. ولفت الى ان الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية وضمن خطتها لصيانة الخطوط والمحطات استعداداً لفصل الشتاء انهت اعمال تبديل البرج الطارئ (327) ببرج ثابت جديد داخل معهد النفط في بيجي على خط شمال بيجي.وبين ان الشركة قامت ايضا بصيانة وتأهيل المحولة الرئيسة في محطة شمال بيجي نتيجة تعرضها للتخريب سابقا بسبب عصابات “داعش” الإرهابية.

وفي الشأن نفسه، قال مدير الكهرباء في المنطقة الشمالية المهندس ليث فاضل للصحيفة لـ”الصباح”: ان الحكومة المحلية لنينوى جهزت سهل نينوى الذي يضم اقضية (الحمدانية، تلكيف) ونواحي (برطلة، القوش، قرقوش، كرمليس) باكبر المحولات الكهربائية لاعادة التيار الكهربائي بالكامل واستئناف عمل المستشفيات والمعامل والمصانع بعد حرمان من التيار دام نحو اربعة اعوام.