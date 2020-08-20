وزارة الكهرباء توقع اتفاقيتين مع شركة جنرال الكتريك الامريكية

المستقلة /- اعلنت شركة جنرال الكتريك الامريكية عن توقيعها اتفاقيتين جديدتين مع وزارة الكهرباء ، فيما اشارت الى انها تتعاون مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتأمين أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع في العراق .

وذكر بيان للشركة تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان التوقيع تم في واشنطن وهدفه لضمان تزويد الطاقة الكهربائية وفق أرقى مستويات الكفاءة والموثوقية.

واضافت ان الاتفاقية الاولى بقيمة 500 مليون دولار مع “جنرال إلكتريك” للطاقة الغازية لتنفيذ عمليات التحديث والصيانة والخدمة الحيوية لعدد من محطات الطاقة الكهربائية وستعزز من مستويات الكفاءة وتساعد في الحفاظ على أكثر من 6 آلاف ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وتابع اما الاتفاقية الثانية بقيمة 727 مليون دولار مع وحدة أعمال حلول الشبكات لدى “جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة” لتعزيز شبكة نقل الطاقة الكهربائية في العراق وتحسين استقرارها وربطها مع شبكة الطاقة في الأردن.

مشيرة الى تعاونها مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتأمين أكثر من مليار دولار لتمويل المشاريع في البلاد.