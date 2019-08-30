وزارة الكهرباء تلغي قرار احالة محطة الناصرية الحرارية للاستثمار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني عن التوصل الى تفاهمات مشتركة مع وزارة الكهرباء بخصوص عدم المضي بقرار احالة محطة انتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية الى الاستثمار .

وقال الخاقاني في بيان عن مكتبه الاعلامي ان ” وزارة الكهرباء تعهدت بعدم احالة محطة كهرباء الناصرية الحرارية الى احد المستثمرين ، والالتزام بالاتفاق الذي جرى بينها وبين حكومة ذي قار المحلية بهذا الشان “.

وذكر ان ” مجلس المحافظة وفي اجتماع مشترك مع وكيل وزير الكهرباء لشؤون الانتاج وبحضور ممثلين وموظفين من المحطة ، ناقش ملف الاعتراض وتبعاته الفنية والمالية والاجتماعية ، وضرورة العمل على تطوير المحطة من خلال دعمها ماليا والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة فيها “.