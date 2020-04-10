وزارة الكهرباء تحدد مستحقات موظفي العقود وفق سلم الرواتب الجديد

(المستقلة)… حددت وزارة الكهرباء مستحقات موظفيها من العقود والأجور وفق سلم الرواتب الجديد، مشيرة إلى أنها ستوزع الرواتب في الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى في بيان له وتلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ، ان “رواتب الموظفين العقود والأجور في وزارة الكهرباء مؤمنة بالكامل، ولا توجد نيه لدى الوزارة بإعطائهم إجازة إجبارية أو إنهاء عقودهم”.

وأضاف أن “الوزارة ستطرق في الأسبوع المقبل جميع المستحقات المالية العقود والأجور الذين لم يستلموا رواتبهم لغاية 15 آذار الماضي”.

وتابع موسى، أن “رواتب الموظفين العقود والأجور ستوزع وفق سلم الرواتب الجديد هو يحتسب الراتب الاسمي + 30 % ويحتسب حسب شهادة كل موظف”.( النهاية )