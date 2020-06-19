وزارة الكهرباء تتخذ اجراء لحماية المنظومة الوطنية من الانهيار

(المستقلة)… اعلنت وزارة الكهرباء وضع اجهزة الحماية “تحت الذبذبة” في محطات، ومحولات لحماية منظومة الطاقة في البلاد من الانهيار.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم انها تود أن تشعر المحافظين والحكومات المحلية بضرورة الألتزام بقرارات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات بشأن الإلتزام بالحصة المقررة لكل محافظة وان عدم الألتزام يأثر سلباً على باقي حصص المحافظات الاخرى.

واضاف البيان أن أجهزة الحماية (تحت الذبذبة ) الموضوعة في بعض المحطات والمحولات والخطوط هو لحماية عموم المنظومة الكهربائية من الأنهيار وخروج الاحمال عن السيطرة.

واوضح البيان ان إنشاء اي محطة توليدية او تحويلية او إنشاء خطوط ناقلة للطاقة في محافظة معينة لا يعني أن تلك المحطة وإنتاجها وتحويلها هي مخصصة لتلك المحافظة فقط، وانما هي ملك لجميع الشعب العراقي ومحافظاته.

واردف البيان أن ملاكات الوزارة ومنتسبيها يعملون وفق برنامج حكومي مقر من قبل الحكومة المركزية وان مؤشرات تقييم الأداء للعاملين وتغييرهم هو من صلاحيات الوزارة الأتحادية.

وطالب البيان المحافظين بالتزامهم بالحصص المقررة لمحافظاتهم بغية أن لايأثروا سلباً على بقية المحافظات والحفاظ على المنظومة الكهربائية من الانهيار بسبب زيادة الأحمال. (النهاية)