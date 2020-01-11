وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط استمارة تعيينات العراف 2020

المستقلة /أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إمداد فترة التسجيل في استمارة التعيينات 2020 في العراق حتي يوم الخميس 9 يناير 2020 وهو أخر يوم في التسجيل للوظائف المعلن عنها.

يجب التأكد أولا من توافق الشروط التي وضعتها الوزارة الخاصة بالقبول ونقدم لكم رابط الاستمارة من خلال موقع أعرف من خلال متابعتنا المستمرة لكل ما يهم الشأن العربي والعالمي، وقد تم طرح الوظائف من قبل الوزارة لحل أزمة البطالة في العراق ونظرا للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها العراق وسوف نتعرف سويا علي الشروط اللازمة للتسجيل ورابط الاستمارة.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة عراقي الجنسية.

أن لا يكون له سوابق في قضايا الجنح أو الجنايات.

يجب أن لا يكون قد تم فصله من العمل سابقا لأي سبب من الأسباب.

أن يكون يتصف بأنه ذو أمانة والشرف بالعمل مع تقديم شهادة رسمية تدل علي ذلك.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ويجب أن لا يزيد عن 45 عام.

ضرورة اجتياز الكشف الطبي.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل مناسب للوظائف المعلن عنها.

كما يمكنكم الحصول علي الاستمارة الخاصة بالتعيينات من خلال الدخول إلي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العراقي.