وزارة العمل : شمول 400 اسرة نازحة براتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ

المستقلة / – نسَّقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع نظيرتها في اقليم كردستان لشمول 400 اسرة نازحة براتب شبكة الحماية والمعين المتفرغ.

وقال وزير العمل الدكتور عادل الركابي لـ”الصباح” اليوم الخميس: إن شمول الأسر المذكورة والقاطنة ضمن مخيم (بحركة) في كردستان يأتي للنهوض بواقعها المعيشي، منوها بانه سيتم ارسال لجنة مطلع الاسبوع المقبل لتدقيق اسماء الاسر التي شملت مؤخرا براتب الرعاية والمعين المتفرغ، وصرف الرواتب المتوقفة لبعض الاسر في المخيم.

واكد ان وزارته سبق ان شملت 2000 اسرة براتب شبكة الحماية، ضمن خطة اعدتها وزارته مع وزارة الهجرة والمهجرين للنهوض بواقع النازحين بالمخيمات لكونهم اكثر الفئات التي تضررت في المجتمع بسبب عصابات “داعش” الارهابية، مشيرا الى وجود تنسيق عال مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم من خلال برامج الاغاثة.