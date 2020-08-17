وزارة العمل : سيتم تأمين راتب المعين المتفرغ لشهر ايلول المقبل

المستقلة … كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن ان الاسبوع الحالي سيشهد مخاطبة وزارة المالية من اجل تأمين راتب “المعين المتفرغ” لشهر ايلول المقبل، فيما أكدت أنها تعمل على دعم المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بإطلاق رواتبهم بمواعيدها مع نهاية شهر ايلول او مطلع تشرين الأول.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في حوار تابعته المستقلة، انه “ستتم مخاطبة وزارة المالية من اجل الحصول على التخصيصات المالية الخاصة براتب المعين المتفرغ لشهر ايلول المقبل خلال الاسبوع الحالي، آملا باكمال الاجراءات الخاصة بهذه الشريحة بهدف توزيعها بمواعيدها المحددة شهريا”.

وأضاف الركابي، أن “الوزارة تعمل على دعم المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بإطلاق رواتبهم بمواعيدها مع نهاية شهر ايلول او مطلع تشرين الاول المقبلين لوجود تنسيق مسبق مع وزارة المالية”.