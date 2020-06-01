وزارة العمل تناقش مشروع قانون العمل التطوعي

(المستقلة).. ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي لدى ترؤسه،اليوم الاثنين، اجتماع الجلسة الثالثة لهيئة الرأي مشروع قانون المركز العراقي للعمل التطوعي.

وقال الوزير اثناء الاجتماع ان العمل التطوعي يسهم بشكل كبير في دعم مؤسسات الدولة عبر المبادرات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني والناشطين، مشيراً الى ان العديد من الدول المتقدمة تعتمد اسلوب العمل التطوعي لتطوير قابلياتها وعلى الخصوص في اوقات الازمات من خلال الدعم الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني وغيرها

واضاف ان العمل التطوعي هو رغبة ذاتية لدى المتطوع في تقديم دعم معيَّن لمؤسسة او نحوها، لذا يتوجب التمييز بين المتطوع صاحب الرغبة في الحصول على امتيازات، وبين المتطوع ذي الدافع والتوجه الانساني.. وهؤلاء بطبيعة الحال يكون عملهم ضمن حدود قابلياتهم وامكانياتهم.

ودعا الركابي الى ايجاد حلول سريعة لموضوع التوازن الوظيفي في عدد من هيئات و دوائر الوزارة فضلا عن مناقشة الخطط والستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التنمية الاجتماعية.

كما جرى اثناء الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ الخطة العامة للوزارة لعام 2019 والجوانب المتعلقة لتنظيم عمل بعض دوائر الوزارة…