وزارة العمل تمنح 45 الف قرض للعاطلين

المستقلة / – أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، أنها منحت خلال المدة الماضية 45 الف قرض للعاطلين، مؤكدة دعمها لمشاريعهم بهدف امتصاص نسب البطالة في المجتمع.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه المستقلة اليوم الخميس، ان دائرته “تعد خطة لتدريب نحو 20 الف باحث عن العمل سنويا موزعين بين بغداد والمحافظات بهدف تطوير قدراتهم وامكانياتهم بما يمكنهم من التقديم على القروض اسهاما بتوفير حياة كريمة لهم ولاسرهم”.

وأضاف باهض، أنه “سيتم منح الباحثين عن العمل هويات خاصة وتسجيلهم الكترونيا بهدف اعداد قاعدة بيانات خاصة بهم، مبينا ان هذه الهويات تؤهلهم للشمول بالامتيازات التي تقدمها الوزارة للعاطلين عن العمل”، مشيرا الى “التنسيق مع ممثلي الشركة الكندية للاستشارات الدولية لاستئناف الدورات التدريبية للعاطلين، لدعم مشاريعهم الصغيرة بهدف زجهم في سوق العمل”.

واوضح باهض أنه “بعد استئناف الدورات الريادية الخاصة بهم تم التأكيد على الالتزام بتوصيات وتوجيهات خلية الازمة في التباعد الاجتماعي، اذ سيتم تدريبهم على شكل وجبات”، كاشفا عن “حصول دائرة العمل والتدريب المهني على شهادة الايزو(ISO) بمجال التدريب المهني، ما سيسهم بتعزيز الحاجات الفعلية لسوق العمل ويضعها في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية المتخصصة بالتدريب المهني”.